『昌栄 ウルトラフレーム極 Ver.II NO.823-1 ブルー 60cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 10時 57分に出品され04月15日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 60cm・ブルー 60cm NO.823-1

・・Color:ブルーStyle:60cm

・カラー:ブルー

・サイズ:60cm

・重量:160g