『コールマン スクリーンIGシェード ネイビー/グレー ＆ レジャーシートDX エメラルド 2000033129 2189439 キャンプ テント サンシェード coleman【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 43分に出品され03月14日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【スクリーンIGシェード ネイビー/グレー (2000033129)】

虫よけ機能を持った風に強いピクニックシェード

風に強いクロスポール構造。虫よけ効果のOlytecRメッシュ採用。



耐水圧:約500mm(フロア:約1500mm)

定員:3〜4人

使用時サイズ:約210×180×120(h)cm

収納時サイズ:約φ15×60cm

重量:約3kg

材質:シェードスキン/68Dポリエステルタフタ(UVPRO、PU防水) フロアシート/ポリエチレン フレーム/FRP約φ9.5mm

仕様:OlytecRメッシュ

付属品:砂袋、ペグ、収納ケース

生産国:ベトナム



【レジャーシートデラックス エメラルド (2189439)】



素材：

表地/ポリエステル

中/PUフォーム

裏地/PEVA

サイズ：約210×170cm

使用時サイズ：約210×170cm

収納時サイズ：約20×45cm

重量：約1.1kg

生産国：中国



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