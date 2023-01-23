『マルト(MARUTO) Dスタイル02 スイートレインカバー 後用 D-5RD2 ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 01時 24分に出品され03月23日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 耐水圧10000mm以上の裏地TPUラミネート生地を採用! シックな2色でおしゃれにお出かけ! のびのびマイルーム! 空間保持力が大幅に増強しました。お子様の乗せ降しも楽々! カバーサイドが大きく開くので、バー式持ち手も大きく開きます。足元までガバッとフルオープン

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