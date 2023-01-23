『カールカナイ ゴルフ Karl Kani GOLF 防風 撥水 ストレッチ 切替 ジャケット 213KG1606 杢グレー L【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 09時 08分に出品され04月22日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カールカナイ ゴルフ Karl Kani GOLF 防風 撥水 ストレッチ 切替 ジャケット 213KG1606 杢グレー L



【商品説明】

・サイズ S M L XL XXL XXXL

・裄丈 87 89 91 93 95 97

・身丈 67 70 73 76 79 82

・身幅 50 53 56 59 62 65



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 38.79 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。