大型プランター BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 莱園【2024年最新】

商品情報

植木鉢

【商品名】

BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園

BAOYOUNI



【商品説明】

・土壌中の余分な水分を濾過して、シャーシに貯蔵する。各シャーシには4つの貯水エリアがあります。一つに258mlまで貯まります。水がを超える時、余分な水分は通路から流れ出ます。

・地植えができない場所でも使える！土をこぼしたくない場所での設置が可能です

・完成サイズ：約幅39cm×長さ78cm×高さ22cm （内深さ15?）材質：PP

・組立カンタン！工具不要で、女性でもカンタンに組み立てることができます。また、自由に組み合わせ、自分のニーズに応じるDIYを行って、植木鉢の形状を変えることも可能です。

・菜園や花壇以外での使用はお



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。