『大型プランター BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 莱園【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 04時 35分に出品され04月13日 04時 35分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢
【商品名】
BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園
BAOYOUNI
【商品説明】
・土壌中の余分な水分を濾過して、シャーシに貯蔵する。各シャーシには4つの貯水エリアがあります。一つに258mlまで貯まります。水がを超える時、余分な水分は通路から流れ出ます。
・地植えができない場所でも使える！土をこぼしたくない場所での設置が可能です
・完成サイズ：約幅39cm×長さ78cm×高さ22cm （内深さ15?）材質：PP
・組立カンタン！工具不要で、女性でもカンタンに組み立てることができます。また、自由に組み合わせ、自分のニーズに応じるDIYを行って、植木鉢の形状を変えることも可能です。
・菜園や花壇以外での使用はお
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8609円
660 入札履歴
終了
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