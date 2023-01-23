『種 4kg アカクローバ ケンランド 早生 畑地 酪農 景観用 緑肥 雪印種苗 米S 代引不可 (登録品種名:ケンランド)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 06時 34分に出品され03月30日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特製・効果

・早生、耐暑性やや強い





使用時期

東北北部・寒高冷地

【播種期】8月下旬〜9月下旬・4月上旬〜5月中旬

東北中部・南部

【播種期】8月下旬〜9月下旬・4月上旬〜5月中旬

一般地

【播種期】9月中旬〜10月中旬

西南暖地

【播種期】9月下旬〜10月下旬



播種量：1〜2kg/10a

商品対応地域：東北・関東・中部・甲信越・近畿・中国・四国・九州・沖縄



※播種時期外の商品は欠品する場合がございますので、播種時期をお確かめの上、ご注文ください。