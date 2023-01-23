『K＆Hペットプロダクト ドッグカーシートカバーカラー：タン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 22時 23分に出品され04月30日 22時 23分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
7851カラー：タン特徴： カーシートカバー。 耐水性コーティングを施した600デニールのナイロンを2層重ねて作られています。 ペットが前部座席に飛び込むのを防ぎます。 後部座席を汚れや湿気から保護します。色： ベージュ。色： グレー。素材： ナイロン。一般的な寸法： 58 H x 54 W x 0.25 D.寸法：全高 上から下： 58インチ。全幅 左右： 54インチ。全体の深さ 前面から背面： 0.25インチ。おおよそのサイズ : 5 x 14x14インチ 重さ : 4ポンド B00ILGLWT8
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落札価格8609円
996 入札履歴
終了
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