『(オリジナル・サウンドトラック)／踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラック 完全盤！ (初回限定) 【CD】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 44分に出品され03月14日 14時 44分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD

発売日:2004/03/24

販売元:ユニバーサルミュージック



収録:Disc.1／01.The Intro(1:37)／02.Rhythm And Police(4:06)／03.C.X.(4:46)／04.Ding Dong(4:27)／05.Life(1:31)／06.Love Somebody (Jungle Version)(3:36)／07.G-Groove(5:10)／08.Moon Light(5:14)／09.Search Out(4:16)／10.Stalker(1:00)／11.Red(4:00)／12.OTOBOKE(4:03)／13.Give Me A Baby(3:47)／14.Love Somebody (Sweet Love Version)(3:51)／15.The Outro(1:09)／Disc.2／01.Love Somebody (Orgel Version)(1:25)／02.Rhythm And Police on TV(0:20)／03.C.X. (Orchestra Version)(2:23)／04.Love Somebody (Orchestra Version)(4:52)／05.取調室(1:27)／06.危機一髪(4:37)／07.MUROI(0:31)／08.事件(4:16)／09.C.X. (Piano Version)(2:52)／10.Love Somebody (Jesus Version)(4:26)／11.C.X. (Woodwind Version)(1:03)／12.PINK SAPPHIRE(1....



カテゴリ_音楽ソフト_サントラ_国内映画ミュージック

登録日:2012/10/24