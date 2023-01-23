『(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース マルチケース 抗菌 L字ファスナー (ミッドナイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 10時 43分に出品され03月22日 10時 43分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース マルチケース 抗菌 L字ファスナー (ミッドナイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。