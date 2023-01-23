『(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース マルチケース 抗菌 L字ファスナー (ミッドナイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 10時 43分に出品され03月22日 10時 43分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース マルチケース 抗菌 L字ファスナー (ミッドナイ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8609円
924 入札履歴
終了
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