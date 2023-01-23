『K&M 譜面台用ライト 【12295】 カラー:ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 56分に出品され03月19日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 世界のトップブランドとして、最高の品質と信頼のスタンドメーカー『K&M』。

長寿命&省電力を誇るLEDライト6個×2。調光スイッチで1400ルクスまでの無段階調節が可能です。

可動域の広いグースネックと、最大25mmまで開くクリップで取り付け場所を選ばず使用可能です。

グースネック : 20cm

重量 : 285g