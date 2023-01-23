『Seagate USB3.2(Gen1)/USB3.0接続 外付けハードディスク 4.0TB(ブラック)Expansion SGD-MY04【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 14分に出品され03月13日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Seagate USB3.2(Gen1)/USB3.0接続 外付けハードディスク 4.0TB(ブラック)Expansion SGD-MY04
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SGD-MX040UBK(ブラック) 外付けHDD 4TB USB3.1(Gen1) /3.0/2.
¥ 8607
マトリックス トリロジー (4K ULTRA HD & デジタル・リマスター ブルーレイ(中古品)
¥ 8606
ピクセラ Xit Stick(モバイルテレビチューナー)
¥ 8604
BUFFALO USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付 1TB ブラック HD-PGAC1U3-BA
¥ 8603
I/Oデータ USB3.1（Gen1）対応 外付けポータブルSSD 960GB（スモーキーブラック） SSPH-UT960K
¥ 8603
アイ・オー・データ USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ブラック 2TB 日本メーカー
¥ 8602
Nakyo rt-cr36789 ブラック RT-CR7 カードリーダー
¥ 8602
Nakyo rt-cr36789 ブラック RT-CR7 カードリーダー
¥ 8602
Maktar Qubii Pro ローズゴールド (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ
¥ 8602
東芝 USB3.0接続 外付けハードディスク 2.0TB ブラック TOSHIBA CANVIO DESK HD-EB20TK
¥ 8600
【新品/取寄品/代引不可】USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 2TB ホワイト HD-PGF2.0U3-BWHA
¥ 8597
送料無料 WD HDD 内蔵ハードディスク NAS用 3.5インチ WD Red 2TB WD20EFAX-RT SATA 3.0 5400rpm(沖縄離島送料別途)
¥ 8596
アイ・オー・データ IO DATA BRPUB6K ポータブルブルーレイドライブ ブラック BRP-UB6K
¥ 8596
I-O DATA LAN&USB接続ハードディスク LAN DISK 500GB HDLP-S500
¥ 8596
Maktar Qubii Duo USB Type C ミッドナイトグリーン 充電しながら自動バックアップ SDロック機能搭載 iphone
¥ 8595
Maktar Qubii Duo USB Type A パープル 充電しながら自動バックアップ SDロック機能搭載 iphone バックアッ
¥ 8595
BUFFALO USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 1TBブラック HD-PZF1.0U3-BKA
¥ 8595
東芝 外付け ハードディスク 4TB テレビ録画 / 4K / Windows/mac / PS4 / バッファロー製nasne? 対応 静
¥ 8595
落札価格8608円
651 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！