『Seagate USB3.2(Gen1)/USB3.0接続 外付けハードディスク 4.0TB(ブラック)Expansion SGD-MY04【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 14分に出品され03月13日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Seagate USB3.2(Gen1)/USB3.0接続 外付けハードディスク 4.0TB(ブラック)Expansion SGD-MY04



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。