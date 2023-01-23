『いなば CIAO(チャオ) パウチ 贅沢バラエティ 35g× 24袋入 6個セット 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 22時 23分に出品され04月24日 22時 23分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 使用期限は6カ月以上先のものを送ります。いなばペットフード CIAO（チャオ）パウチ 24袋入り 贅沢バラエティ IC-424猫用ウェットフード素材を細かくペーストに状にし、ネコちゃんの喜ぶ素材をトッピングしたパウチです。人気の3種類のフレーバーを組み合わせた24袋入り。＜贅沢ほたて貝柱まぐろ・とりささみ入り＞＜贅沢本まぐろ まぐろ・とりささみ＞＜贅沢サーモンまぐろ・とりささみ＞緑茶消臭成分配合。緑茶エキスが腸管内の内容物の臭いを吸着し、糞・尿臭を和らげます。便利な使い切りサイズ。名称：キャットフード（一般食）形状：ペースト原産国名：日本（国産品）内容量：35g×3種×8袋（計24袋入り）