SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) ポット X-ポット2.8L チャコール ST84012【2025年度カレンダ】

商品情報

画像出典元:「シートゥサミット(SEA TO SUMMIT)」より引用



【商品名】

SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) ポット X-ポット2.8L チャコール ST84012



【ブランド】

シートゥサミット(SEA TO SUMMIT)



【商品説明】

・サイズ:21×3~11cm

・容量:約2800ml

・素材:シリコン&アルミ(底面)

・耐熱:-40~180

・重量:約325g



【商品カテゴリ】

アウトドア調理器具 クッカーセット



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。