『SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) ポット X-ポット2.8L オリーブ ST84012【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 09時 13分に出品され03月28日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「シートゥサミット(SEA TO SUMMIT)」より引用
【商品名】
SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) ポット X-ポット2.8L オリーブ ST84012
【ブランド】
シートゥサミット(SEA TO SUMMIT)
【商品説明】
・サイズ:21×3～11cm
・容量:約2800ml
・素材:シリコン&アルミ(底面)
・耐熱:-40～180
・重量:約325g
【商品カテゴリ】
アウトドア調理器具 クッカーセット
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 21.21 cm
奥行 : 21.41 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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693 入札履歴
終了
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