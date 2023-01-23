『SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) ポット X-ポット2.8L オリーブ ST84012【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 09時 13分に出品され03月28日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「シートゥサミット(SEA TO SUMMIT)」より引用



【商品名】

SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) ポット X-ポット2.8L オリーブ ST84012



【ブランド】

シートゥサミット(SEA TO SUMMIT)



【商品説明】

・サイズ:21×3～11cm

・容量:約2800ml

・素材:シリコン&アルミ(底面)

・耐熱:-40～180

・重量:約325g



【商品カテゴリ】

アウトドア調理器具 クッカーセット



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 21.21 cm

奥行 : 21.41 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。