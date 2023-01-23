『FaFeポータブルテレビ 13.3インチ 地デジ録画機能 3WAY 3電源対応 地デジワンセグ自動切換 HDMI搭載 吊下げ使用 USBメモ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 05時 38分に出品され03月16日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FaFeポータブルテレビ 13.3インチ 地デジ録画機能 3WAY 3電源対応 地デジワンセグ自動切換 HDMI搭載 吊下げ使用 USBメモ
【商品説明】
・AC/DC/内蔵バッテリーの3電源式でどこでも使える！
・USBメモリーとUSBハードディスクに番組を録画できる！
・スタンド、吊り下げ、車載の3スタイルで色々なシーンで大活躍！
・本体約800gの軽量設計なので持ち運びもラクラク！
・簡易テレビアンテナ付きなので好きな部屋でゆっくりと楽しめる！
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 34.29 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 1.67 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8608円
281 入札履歴
終了
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