『FaFeポータブルテレビ 13.3インチ 地デジ録画機能 3WAY 3電源対応 地デジワンセグ自動切換 HDMI搭載 吊下げ使用 USBメモ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 05時 38分に出品され03月16日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FaFeポータブルテレビ 13.3インチ 地デジ録画機能 3WAY 3電源対応 地デジワンセグ自動切換 HDMI搭載 吊下げ使用 USBメモ



【商品説明】

・AC/DC/内蔵バッテリーの3電源式でどこでも使える！

・USBメモリーとUSBハードディスクに番組を録画できる！

・スタンド、吊り下げ、車載の3スタイルで色々なシーンで大活躍！

・本体約800gの軽量設計なので持ち運びもラクラク！

・簡易テレビアンテナ付きなので好きな部屋でゆっくりと楽しめる！



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 1.67 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。