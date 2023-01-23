『Selens ライトスタンド 280cm エアクッションシステム 1/4-3/8ネジ変換 ヘビーデューティライトスタンド 高さ調節可能 撮影【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 45分に出品され03月26日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Selens ライトスタンド 280cm エアクッションシステム 1/4-3/8ネジ変換 ヘビーデューティライトスタンド 高さ調節可能 撮影
【商品説明】
・【保護性】Selens280cmのヘビーデューライトスタンドはエアクッションの機能がありますので、気圧システムに基づいてランプを素早く落ちないように保護できます。他のスタンドに比べて、ロックノブを忘れないようにゆっくり降りて、スタンド本体を壊れることが避けられます。
・【対応性】上部はクロスインターフェイスのデザインで、簡単に垂直と水平のインストールの間に切り替え
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 83.50 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
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落札価格8608円
771 入札履歴
終了
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