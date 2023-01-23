『GEX AQUARIUM ラクテリア 水換え簡単水槽 フィルター・LED付き W34×D17.5×H24cmホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 43分に出品され04月02日 07時 43分に終了予定です。即決価格は8,608円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX AQUARIUM ラクテリア 水換え簡単水槽 フィルター・LED付き W34×D17.5×H24cmホワイト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 22.40 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 3.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。