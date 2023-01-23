『家電・オーディオ機器 TOA 木製壁掛型スピーカー 3W BS-34【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 07時 44分に出品され03月29日 07時 44分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オーディオ用スピーカーケーブル
【商品名】
TOA 木製壁掛型スピーカー 3W BS-34
ティーオーエー(TOA)
【商品説明】
・使用スピーカー １６ｃｍコーン型
・定格インピーダンス ３．３ｋΩ(３Ｗ)、１０ｋΩ（1Ｗ)
・定格入力 ３Ｗ
・寸法（横幅ｘ高さｘ奥行） 290(W) x 214(H) x 99(D)mm
・質量 約１．７ｋｇ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8607円
960 入札履歴
終了
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