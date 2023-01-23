『ラスティ ゴルフパンツ 720354 メンズ BK 86【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 06時 56分に出品され03月18日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「RUSTY(ラスティ)」より引用"



【商品名】

ラスティ ゴルフパンツ 720354 メンズ BK 86



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル

・防風・保温ボンディング素材 脇切替えロングパンツ。



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 33.60 cm

奥行 : 51.60 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。