『ラスティ ゴルフパンツ 720354 メンズ BK 86【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 06時 56分に出品され03月18日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「RUSTY(ラスティ)」より引用"
【商品名】
ラスティ ゴルフパンツ 720354 メンズ BK 86
【商品説明】
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
・防風・保温ボンディング素材 脇切替えロングパンツ。
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 33.60 cm
奥行 : 51.60 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8607円
851 入札履歴
終了
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