『花台スタンド フラワースタンド ガーデンラック ガーデニング ラック 収納棚 園芸用品 園芸ラック 玄関先 花瓶台 植木鉢台 鉢置き台 鉢置き台 3段 北欧 本棚【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 06時 46分に出品され03月25日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：炭鋼

サイズ：写真通り

包装サイズ：112*35.5*7

重量：5kg

組立：簡易組立式



・鉢やプランターを置いてお庭もすっきり整頓！

・ベランダやバルコニー、お限にマッチするシンブルデザイン

・単調こないリがちなお庭やリルコニーのアクセントになタドで、立体をお楽しみ圓けます

・ベランダなどの傾斜のある場所でも調整して水平に設置することができます。