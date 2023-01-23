『アドミラル ボディバッグ ADGT メンズ ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 09時 30分に出品され04月01日 09時 30分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アドミラル ボディバッグ ADGT メンズ ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ39cmxヨコ15cmxマチ6.5cm

・ポケットの数:4(外側2/内側2)

・収納可能サイズ: B5サイズ以下

・留め具の種類: ジッパー

・表地: 合成皮革(フェイクレザー)

・重量:440g



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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