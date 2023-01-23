『アドミラル ボディバッグ ADGT メンズ ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 09時 30分に出品され04月01日 09時 30分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アドミラル ボディバッグ ADGT メンズ ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ39cmxヨコ15cmxマチ6.5cm
・ポケットの数:4(外側2/内側2)
・収納可能サイズ: B5サイズ以下
・留め具の種類: ジッパー
・表地: 合成皮革(フェイクレザー)
・重量:440g
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8607円
751 入札履歴
終了
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