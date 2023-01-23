『TOBAU コットテント テント ポータブル 防水 UPF50 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ ソロキャンプ 一人用テント 虫 蚊【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 08時 36分に出品され03月12日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOBAU コットテント テント ポータブル 防水 UPF50 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ ソロキャンプ 一人用テント 虫 蚊
【商品説明】
・【商品内容】テント本体×1/レインフライ×1/フレーム×2/ロープ(自在フック付き)×4/ペグ×8/フレーム用収納袋×1/ロープ・ペグ用収納袋×1/専用キャリーバッグ×1/日本語説明書付き【サイズ】最大サイズ:(約)195*70*125cm/収納時サイズ:(約)50*18*18cm/重量：約2kg【仕様】折りたたみ式/使用人数：1人
・【素材】テント生地：外側・ボトム：PU4000 210D シルバーコーティングオックスフォードクロス/ネット：高品質B3ネット/耐水圧：4000mm以下/紫外線防止指数：UPF50/フレーム材質：アルミニウム/ペグ材質：アルミニウム/ロープ材質：ポリエステル、ポリ
【サイズ】
高さ : 15.30 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 2.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8607円
971 入札履歴
終了
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