『SGD-MX040UBK(ブラック) 外付けHDD 4TB USB3.1(Gen1) /3.0/2.【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 12時 08分に出品され03月22日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SGD-MX040UBK(ブラック) 外付けHDD 4TB USB3.1(Gen1) /3.0/2.



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。