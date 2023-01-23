『ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM8×21 パウダーピンク 1318-08【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 12分に出品され04月10日 06時 12分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM8×21 パウダーピンク 1318-08
【商品説明】
・1000m先視界:140m
・プリズム:BK7
・メーカー型番 : 1318-8
・倍率:8倍
・実視界 : 6.4
・対物レンズ有効径 : 21mm
・見掛視界:45.5
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8607円
753 入札履歴
終了
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