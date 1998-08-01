『あの頃がいっぱい~AKB48ミュージックビデオ集~ COMPLETE BOX(Blu-ray Disc6枚組)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 05分に出品され03月28日 04時 05分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）あの頃がいっぱい~AKB48ミュージックビデオ集~ COMPLETE BOX(Blu-ray Disc6枚組)
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落札価格8607円
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