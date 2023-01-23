『エデンウクライナウールサウナ帽子刺繍パイロット【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 12時 51分に出品され03月24日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Gray a010

・100％ウール羊サウナ帽子

・頭と髪を過熱から保護します

・冷水でのみ手洗いしてください

・ウクライナ製