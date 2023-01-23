『手首 腕力トレーニング ハンドトレーニング 筋トレ パワーアーム 負荷調節可能 快適 自宅とジムに最適 男女兼用 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 00時 58分に出品され04月27日 00時 58分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様： サイズ（L x W x H）：約 33×12×17cm 材質：ABS、EVA、PU カラー：ブラック パッケージ： 1×腕力トレーニング機械