『コイズミ照明 ガーデンライト(灯具) AU40763L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 21時 13分に出品され03月17日 21時 13分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポールは別売となります。販売は灯具のみです。

電球形LEDランプLDA8(E26)

ガラス・透明消し面取

アルミダイカスト・黒色塗装

消費電力:7.8W

色温度:2700K

演色性:Ra84

光源寿命:40，000時間

キャブタイヤケーブルは別途お求めください。

調光器との併用はできません。

色温度:2700K

白熱球60W相当