『フィリップス ボディーグルーマー お風呂使用可(カラダ用) BG1022/16【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 07分に出品され04月02日 21時 07分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

フィリップス ボディーグルーマー お風呂使用可(カラダ用) BG1022/16



【商品説明】

・サイズ:高さ17.2×幅4.4×奥行2.9cm

・本体材質:ABS樹脂

・本体重量(kg):0.080

・長さ設定:0.5mm(スキンプロテクター)、3mm(コーム)

・防水仕様:本体丸洗い可(IPX7)、お風呂使用可能

・電源:アルカリ単三乾電池 1本



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 9.30 cm

奥行 : 21.30 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。