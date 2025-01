くるり／VOX SET（完全生産限定） [DVD]【お歳暮】

商品情報

種別:DVD 音楽邦楽ロック 発売日:2022/07/06 販売元:ビクターエンタテインメント 登録日:2022/04/19 くるり 特典:豪華BOX仕様/結成25周年記念ブック/特製ネックストラップ/3公演バックステージラミネートパス 内容:ランチ/虹/窓/惑星づくり/ばらの花/ワンダーフォーゲル/WORLD’S END SUPERNOVA/水中モーター/Morning Paper/ロックンロール/The Veranda/BIRTHDAY/ジュビリー/アナーキー・イン・ザ・ムジーク/さよならリグレット/pray/魔法のじゅうたん/everybody feels the same/o.A.o/loveless/There is(always light)/琥珀色の街、上海蟹の朝/ふたつの世界/How Can I Do?/ソングライン/心のなかの悪魔/潮風のアリア/I Love You/潮風のアリア/野球/益荒男さん/ナイロン/大阪万博/watituti/less than love/渚/コトコトことでん(feat.畳野彩加)/ぷしゅ/尼崎の魚/窓/ハローグッバイ/GO BACK TO CHINA/花の水鉄砲/HOW TO GO/奇跡/続きのない夢の中/ランチ/ハイウェイ/さよならアメリカ/東京/宿はなし/琥珀色の街、上海蟹の朝/ばらの花/さよならリグレット/ハイ