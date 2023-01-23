『絵画用額縁 大額 油彩用額縁 8116 アクリル仕様 壁用フック付 (F6， アイボリー)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 10時 57分に出品され04月28日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大額 油彩用額縁 8116 アクリル仕様 壁用フック付 (F6， アイボリー)
【商品説明】
・フレーム材質：樹脂、表面仕様：アクリル板
・付属品：箱、吊り紐、吊り金具（額側）、壁用フック（2本針）
・額縁外寸：約55.1cm×約45.9cm
・額縁重量：約2.3kg
・額装対象サイズ：F6のキャンバスや板パネル
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 48.60 cm
奥行 : 59.20 cm
重量 : 2.76 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8606
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落札価格8607円
274 入札履歴
終了
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