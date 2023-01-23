『絵画用額縁 大額 油彩用額縁 8116 アクリル仕様 壁用フック付 (F6， アイボリー)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 10時 57分に出品され04月28日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大額 油彩用額縁 8116 アクリル仕様 壁用フック付 (F6， アイボリー)



【商品説明】

・フレーム材質：樹脂、表面仕様：アクリル板

・付属品：箱、吊り紐、吊り金具（額側）、壁用フック（2本針）

・額縁外寸：約55.1cm×約45.9cm

・額縁重量：約2.3kg

・額装対象サイズ：F6のキャンバスや板パネル



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 48.60 cm

奥行 : 59.20 cm

重量 : 2.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。