『ヨコモ Y2-R08RAS YD-2用 可変式シヤーショート”H”アームキット レッド (2)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 05時 55分に出品され04月20日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヨコモ Y2-R08RAS YD-2用 可変式シヤーショート”H”アームキット レッド (2)

【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。