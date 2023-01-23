キャットフード | (まとめ) キャットフード ジェーピースタイル 和の究み 猫用セレクトヘルスケア 腎臓ガード かつお味 1.4kg 8【カレンダー 2025の人気アイテム】

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キャットフード キャットフード 猫 ペット

日本製 ペットフード ペット用品 猫用品 猫ごはん 猫フード

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【商品名】

キャットフード | (まとめ) キャットフード ジェーピースタイル 和の究み 猫用セレクトヘルスケア 腎臓ガード かつお味 1.4kg 8

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【商品内容】



[ご注意事項]



・この商品は商品名に記載のとおり「×8」でお届けします。





【商品スペック】



[原材料]



穀類(小麦全粒粉、コーングルテンミール、中白糠、ホミニーフィード、小麦粉、脱脂米糠)、でんぷん、ミートミール、油脂類(動物性油脂、フィッシュオイル)、魚介類(削り節ミール、フィッシュパウダー、かつおパウダー)、ビール酵母、ビートパルプ、粉末セルロース、馬鈴薯たんぱく、ミルクカルシウム...



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