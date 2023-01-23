『タミヤ 1/12 オートバイシリーズ No.91 アンテナ 3 ヤマハ ダンティーン YZR 500 2002 プラモデル 14091【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 10時 48分に出品され03月05日 10時 48分に終了予定です。即決価格は8,606円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「タミヤ(TAMIYA)」より引用"



【商品名】

タミヤ 1/12 オートバイシリーズ No.91 アンテナ 3 ヤマハ ダンティーン YZR 500 2002 プラモデル 14091



【商品説明】

・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。