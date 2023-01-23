『タニタ 体組成計 BC-210-RD(レッド) 乗るピタ機能で簡単測定【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 22時 23分に出品され04月30日 22時 23分に終了予定です。即決価格は8,606円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タニタ 体組成計 BC-210-RD(レッド) 乗るピタ機能で簡単測定
【商品説明】
・サイズ:W305×D296×H43mm
・原産国:日本
・本体重量:約1.3kg(電池含む)
・素材・材質:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、AS(アクリロニトリル・スチレン)樹脂、ステンレス、PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)
・電源:DC6V
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8606円
541 入札履歴
終了
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