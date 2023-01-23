『タニタ 体組成計 BC-210-RD(レッド) 乗るピタ機能で簡単測定【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 22時 23分に出品され04月30日 22時 23分に終了予定です。即決価格は8,606円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タニタ 体組成計 BC-210-RD(レッド) 乗るピタ機能で簡単測定



【商品説明】

・サイズ:W305×D296×H43mm

・原産国:日本

・本体重量:約1.3kg(電池含む)

・素材・材質:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、AS(アクリロニトリル・スチレン)樹脂、ステンレス、PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)

・電源:DC6V



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 1.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。