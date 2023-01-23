『ICECO キャンプ 寝袋 シュラフ 毛布/寝袋二層構造・220*100cm大きいサイズ・-20℃~10℃適用 アウトドア コンパクト 封筒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 17分に出品され03月07日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,606円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ICECO キャンプ 寝袋 シュラフ 毛布/寝袋二層構造・220*100cm大きいサイズ・-20~10適用 アウトドア コンパクト 封筒



【商品説明】

ICECO キャンプ 寝袋 シュラフ 【毛布/寝袋二層構造・220*100cm大きいサイズ・-20~10適用】 アウトドア コンパクト 封筒型 寝袋 2 IN 1使用可能 180GSM人工ダウン 190T防水 保温 丸洗い可能 軽量 車中泊 防災用 冬/夏 オールシーズン用 収納パック付き (-20/右ジッパー)

・?【220*100cm大きいサイズ】大きめ、横幅広めのワイドサイズで顔までスッポリ覆える造りです。封筒型の形状により足回りにスペースが生まれることで足を自由に動かすことができます。また、腕時計や携帯電話、小物などを収納できる

X0BW6P17X9



【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 37.29 cm

奥行 : 45.10 cm

重量 : 3.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。