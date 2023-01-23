『World boxベビーガード 転落事故防止 フェンス 突っ張り式 簡単設置 簡易 柵 窓 部屋 仕切り 安心 安全 赤ちゃん ペット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 42分に出品され03月24日 15時 42分に終了予定です。即決価格は8,606円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
World boxベビーガード 転落事故防止 フェンス 突っ張り式 簡単設置 簡易 柵 窓 部屋 仕切り 安心 安全 赤ちゃん ペット
【商品説明】
・窓に柵を付けておけば、事故を未然に防ぐことができます。
・複数購入すれば、連結も可能なので幅の広い窓枠でも取付ができます。
・転落事故を未然に防ぐ、突っ張り式で簡単設置!!
・連結間隔6.5cm 重量：7kg ※日本語簡易説明書付き
・長さ：81-215cm連結可能 高さ：76cm 横：77ｃｍ 厚さ：1.5cm (3枚入)
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 77.00 cm
奥行 : 77.00 cm
重量 : 7.21 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8606円
488 入札履歴
終了
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