『天賞堂 HOゲージ T-Evolution Series 002 クモル145形 ＋ クル144形 国鉄タイプ 65006 鉄道模型 電車【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 22時 57分に出品され03月26日 22時 57分に終了予定です。即決価格は8,605円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
天賞堂 HOゲージ T-Evolution Series 002 クモル145形 ＋ クル144形 国鉄タイプ 65006 鉄道模型 電車
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 18.10 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
トミーテック 鉄道コレクション 東急電鉄1000系(1500番台) 3両セット
¥ 8604
TOMIX Nゲージ 国鉄 EF60 500形電気機関車 特急色 7147 鉄道模型 電気機関車
¥ 8604
BRIO レール＆ロード採石セット 33210
¥ 8604
KATO Nゲージ E235系 山手線 基本セット 4両 10-1468 鉄道模型 電車 銀
¥ 8604
KATO Nゲージ E235系 山手線 基本セット 4両 10-1468 鉄道模型 電車 銀
¥ 8604
カトー (N)10-1716 DB ET425形近郊形電車 ＜DB REGIO(レギオ)＞4両セット 返品種別B
¥ 8603
Faller HO ARAL tank farm 130485
¥ 8603
プラレール トーマス TS-18 ゲイター&マリオン
¥ 8603
プラレール トーマス TS-18 ゲイター&マリオン
¥ 8603
KATO【10-1688】813系200番代 福北ゆたか線 3両セット
¥ 8603
TOMIX Nゲージ 国鉄 旧型客車 宗谷本線普通列車 セット 98413 鉄道模型 客車
¥ 8603
プラレール 新幹線さくら高架トンネルセット
¥ 8603
TOMIX Nゲージ 98523 JR キハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車) 3両セット
¥ 8602
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 8602
bruder ブルーダー MB UPS & フォークリフト（フィギュア付き） BR02678
¥ 8602
TOMIX Nゲージ 300 0系 東海道 山陽新幹線 後期型 増結セット A 92870 鉄道模型 電車
¥ 8602
KATO Nゲージ DE10 JR九州仕様 7011-4 鉄道模型 ディーゼル機関車
¥ 8602
E5はやぶさ ＋ ザイライナー E235ヤマノテ プラレール 新幹線変形ロボ シンカリオンZ
¥ 8602
落札価格8605円
393 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！