『天賞堂 HOゲージ T-Evolution Series 002 クモル145形 ＋ クル144形 国鉄タイプ 65006 鉄道模型 電車【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 22時 57分に出品され03月26日 22時 57分に終了予定です。即決価格は8,605円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

天賞堂 HOゲージ T-Evolution Series 002 クモル145形 ＋ クル144形 国鉄タイプ 65006 鉄道模型 電車



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 18.10 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。