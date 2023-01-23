『天然甘エビ 1kg LAサイズ (甘えび) お刺身で食べれる新鮮な甘海老。 濃厚な甘さのあまえびです(あまえび)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 01分に出品され03月29日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,605円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

天然甘エビ 1kg LAサイズ (甘えび) お刺身で食べれる新鮮な甘海老。 濃厚な甘さのあまえびです(あまえび)



【商品説明】

・保存方法：冷凍（-18以下）

・内容量：1kg (約55～65尾前後)

・原産地：ロシア

・目安なので多少前後する場合が御座いますのでご了承下さい。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。