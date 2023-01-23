『大川家具 GART ダイニングチェア MARCO (マルコ) ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 18時 39分に出品され04月11日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,605円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大川家具 GART ダイニングチェア MARCO (マルコ) ホワイト
【商品説明】
・本体サイズ:幅48×奥行き35×高さ84(cm)
・本体重量:7kg
・素材・材質:PU貼り ポリプロピレン ウレタン ビーチ無垢
【サイズ】
高さ : 30.20 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 67.40 cm
重量 : 7.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8605円
248 入札履歴
終了
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