『ルクス 本革ビジネストートバッグ vinb-20c57n メンズ チャコールブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 04時 44分に出品され04月30日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,605円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルクス 本革ビジネストートバッグ vinb-20c57n メンズ チャコールブラウン
【商品説明】
・ショルダー全長:52cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ29cmxヨコ34cmxマチ16cm
・ポケットの数:6(外側1/内側5)
・留め具の種類: ジッパー
・留め具の種類: マグネット
・表地: レザー
・重量:710g
【サイズ】
高さ : 17.40 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8605円
158 入札履歴
終了
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