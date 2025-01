Brook ポケモンGO 用 ポケット オートキャッチ Plus 2023 ver. ポケモンgoプラス Pokemon go plus 防【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Brook ポケモンGO 用 ポケット オートキャッチ Plus 2023 ver. ポケモンgoプラス Pokemon go plus 防



【商品説明】

・?【おかげさまで、オートキャッチシリーズは累計販売台数8万台突破!】届いたその日に使える!日本語説明書付きだから大人も子供も簡単に設定できます。

・?【オートキャッチがパワーアップ】ポケモン(pokemon) 自動捕獲、アイテム自動回収機能がさらにパワーアップしました。

・?【ポケモンGO オートキャッチ 最新】2023年 ポケットオートキャッチ アップグレード版「ポケットオートキャッチ Plus 」の登場!!

・?【当店オリジナル画面保護フィルムセット!】指紋



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。