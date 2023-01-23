『キリン 16度 紹興加飯酒3年甕 9L×1本 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 34分に出品され04月18日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,604円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 麹の香りを活かした3年熟成の紹興酒です。

名称：紹興酒

内容量：9L×1本

原材料：もち米・麦麹（小麦を含む）/カラメル色素

アルコール分：16度

販売者：キリンビール株式会社 商品カテゴリ 近江うまいもん屋 全商品 食品 ドリンク、水、お酒 中国酒、紹興酒

JANコード/ISBNコード 4906134016305

商品コード 38819910-01