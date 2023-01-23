『テンポ 35 Ws【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 17時 56分に出品され04月28日 17時 56分に終了予定です。即決価格は8,604円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テンポ 35 Ws



【商品説明】

・Stratofiber(ポリエステル) : 740g

・右ジッパー



【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 39.37 cm

奥行 : 60.96 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。