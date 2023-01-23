『アドメイト 猫用おもちゃ 猫のおあそびポール お魚ファミリー ハイタイプ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 13分に出品され03月28日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,604円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アドメイト 猫用おもちゃ 猫のおあそびポール お魚ファミリー ハイタイプ



【商品説明】

・かわいいお魚のシルエットのステップ台、爪とぎができる麻ロープを巻いた柱。

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ(幅X奥行X高さ):56×56×17.5cm

・本体重量:12kg

・生活シーンの変化に合わせ、ハイタイプとミドルタイプ、ロータイプを組み合わせるだけで、より大きなキャットタワーへとボリュームアップが可能。



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 57.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 12.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。