『アドメイト 猫用おもちゃ 猫のおあそびポール お魚ファミリー ハイタイプ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 13分に出品され03月28日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,604円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アドメイト 猫用おもちゃ 猫のおあそびポール お魚ファミリー ハイタイプ
【商品説明】
・かわいいお魚のシルエットのステップ台、爪とぎができる麻ロープを巻いた柱。
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ(幅X奥行X高さ):56×56×17.5cm
・本体重量:12kg
・生活シーンの変化に合わせ、ハイタイプとミドルタイプ、ロータイプを組み合わせるだけで、より大きなキャットタワーへとボリュームアップが可能。
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 57.00 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 12.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 木製 据え置き型 省スペース 麻紐 爪とぎ 麻 多頭飼い 宇宙船 おしゃれ 付き 麻 爪とぎボール キャットハウス
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 猫タワー 据え置き型 猫 爪とぎポール 宇宙船ハンモック ねキャットタワー 大型 木製 猫 爪研?
¥ 8603
キャットタワー 木製 カプセル 宇宙船 猫タワー 据え置き スリム 大型 猫 ツリー 爪とぎ 多頭飼い ハウス 隠れ家 省スペース 安定性 135cm
¥ 8603
アドメイト(ADD.MATE) 猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ
¥ 8603
アドメイト(ADD.MATE) 猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ
¥ 8603
アドメイト(ADD.MATE) 猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ
¥ 8603
落札価格8604円
322 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！