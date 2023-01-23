『Yangsee エアーベッド シングル 電動ポンプ内蔵 電動エアーベッド シングル サイズ：203*99*46cm 折り畳みベッド 極厚 防【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 58分に出品され03月26日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,604円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Yangsee エアーベッド シングル 電動ポンプ内蔵 電動エアーベッド シングル サイズ：203*99*46cm 折り畳みベッド 極厚 防



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.10 cm

横幅 : 32.90 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 6.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。