『スーパー桃太郎電鉄2 PCエンジン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 02時 35分に出品され04月27日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スーパー桃太郎電鉄2 PCエンジン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。