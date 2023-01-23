『スーパー桃太郎電鉄2 PCエンジン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 02時 35分に出品され04月27日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スーパー桃太郎電鉄2 PCエンジン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8603円
946 入札履歴
終了
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