『2023年新モデル ミズノ 野球 軟式キャッチャーミット 捕手用 WILL DRIVE RED ウィルドライブ レッド ウィルドラ 中学生〜大人用 1AJCR27810【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 06分に出品され03月12日 14時 06分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ジブンの意思で進め！力(POWER)のRED



軟式用WILL DRIVE RED 捕手用：M-R型



・力を伝える パワー

・しっかり感：張り感を実現する皮革

・Droll構造：ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着。

ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減。



素材

受球面・背面：クレストハイド（天然皮革：牛革）



ポジション

捕手用 M-R型：扱いやすいオーソドックスな中間サイズのポケット中間タイプ



カラー

ブラック(09)

スプレンディッドオレンジ(52)



タイプ

右投げ用/右利き







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