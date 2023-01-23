『小林金物 グリーンガーデン 園芸用品 葉だれ防止リング ハタレーヌ φ30 12個入 No.166【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 42分に出品され03月21日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
小林金物 グリーンガーデン 園芸用品 葉だれ防止リング ハタレーヌ φ30 12個入 No.166 リングを開いて花を囲うことができる分割リングの為、取り付けが大変簡単にできます。支柱は110cmと長く、リングの位置は自由に移動できますので花に合った位置で固定できます。草花だけでなく、倒れやすい野菜などにもご使用できます。 生産国:日本 素材・材質:リング:スチールワイヤー、二重焼付塗装(モスグリーン色)支柱:スチールパイプ、焼付塗装固定金具:ステンレス 倒れかかった花や倒れた花でも取り付けができます キーワード【花 ガーデニング】
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落札価格8603円
52 入札履歴
終了
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