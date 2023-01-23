『キャットタワー 木製 据え置き型 省スペース 麻紐 爪とぎ 麻 多頭飼い 宇宙船 おしゃれ 付き 麻 爪とぎボール キャットハウス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 16時 23分に出品され03月18日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 キャットタワー
材質 支柱 : 紙管、麻紐
板材 : 木
おすすめポイント
※運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー
※簡単に設置できる据え置きタイプ
※高いところが大好きなネコちゃんのための台座
※1匹飼いに最適なサイズ
お手入れ 掃除機やコロコロや専用のブラシをご使用いただき、こまめにお手入れしてください。
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落札価格8603円
762 入札履歴
終了
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